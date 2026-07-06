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Україна терміново скликає Раду Безпеки ООН через атаки рф

06 липня 2026, 14:07
Україна терміново скликає Раду Безпеки ООН через атаки рф
Фото: Укрінформ
В МЗС заявили, що кожна російська ракета несе певне послання світу.
Україна ініціює термінове засідання Ради Безпеки ООН через масовані ракетні удари росії по мирних містах.
 
Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.
 
"Кожна російська ракета, випущена по Україні, несе послання, що виходить далеко за межі наших кордонів. Вона має на меті переконати світ, що насильство може замінити закон, страх – сильніший за солідарність, а жорстокість залишається безкарною", – наголосив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.
 
За його словами, Україна закликає головування Демократичної Республіки Конго та членів Ради Безпеки підтримати цей запит. Міністр підкреслив, що зволікання чи слабка реакція не здатні зупинити терор – це під силу лише рішучим і вчасним діям.
 
"Міжнародна спільнота має обʼєднатися, щоби стримати агресора та продовжувати просувати всеосяжний, справедливий і тривалий мир відповідно до Статуту ООН", – додав Сибіга.
 
Нагадаємо, уночі проти 6 липня росія атакувала Україну 419 засобами повітряного нападу – 68 ракетами різних типів та 351 ударним дроном. Основного удару зазнав Київ, а українська ППО збила або подавила 363 цілі.

 

ООНвійна в Україніросія окупанти

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