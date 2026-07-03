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Чоловік загинув внаслідок самоспалення біля штаб-квартири ООН

03 липня 2026, 11:50
Чоловік загинув внаслідок самоспалення біля штаб-квартири ООН
фото: Reuters
Його ідентифікували, як тибетського активіста.
Біля штаб-квартири Організації Об'єднаних Націй у Нью-Йорку чоловік загинув унаслідок самоспалення.
 
Про це пише DW.
 
Активісти ідентифікували чоловіка як активіста Лобгу Рангзена, який перед інцидентом виступив із закликом щодо незалежності Тибету від Китаю. Про це також писала газета “Голос Тибету” та Міжнародна кампанія за Тибет. Відомо, що Рангзена був водієм “Уберу”.
 
Поліція Нью-Йорка повідомила, що офіцери, які прибули на екстрений виклик вчора приблизно о 18:30 за місцевим часом, виявили 52-річного чоловіка з важкими опіками біля штаб-квартири ООН. Його доставили до міської лікарні Бельвю, де констатували смерть.
 
Поліція заявила, що розслідування триває, офіційно особу чоловіка не встановили та можливого мотиву не назвали.
 
За словами членів громади, Рангзена розлютила політика Китаю щодо тибетців та новий закон про етнічну єдність, який набув чинності цього тижня.
спалООН

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