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Австрія знімає заборону на рейси з України, але ускладнює правила в'їзду

Тест на коронавірус можна буде пройти в аеропорту Відня з 7:00 до 20:00 без попередньої реєстрації.
"Введена раніше заборона на рейси з низки країн припиняє дію 31 липня. Замість цього буде введено суворі правила в'їзду. З одного боку, це гарантуватиме безпеку, з іншого - гарантує свободу пересування", - йдеться в повідомленні.
Австрія знімає заборону на рейси з України, але ускладнює правила в Фото: АFР

Австрія з 1 серпня зможе приймати рейси з України, але пасажирів зобов'яжуть пред'являти негативні тести на COVID-19 і проходити 10-денний карантин, повідомляє міжнародний аеропорт Відня, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Введена раніше заборона на рейси з низки країн припиняє дію 31 липня. Замість цього буде введено суворі правила в'їзду. З одного боку, це гарантуватиме безпеку, з іншого - гарантує свободу пересування", - йдеться в повідомленні.

Країни буде поділено на три групи. З "безпечних" держав (Бельгія, Чехія, Франція, Іспанія, Німеччина, Велика Британія та інші) можна в'їжджати без обмежень. Пасажири з інших країн зможуть обрати між негативним тестом на коронавірус або 10-денним карантином.

Але для низки держав вибору не буде, знадобиться і тест на COVID-19, і проходження карантину. До цього списку увійшли Україна, Китай, США, Росія, Білорусь тощо.

Тест на коронавірус можна буде пройти в аеропорту Відня з 7:00 до 20:00 без попередньої реєстрації. Результати будуть відомі через 3-6 годин.

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31 07 2020 15:51
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