ВІДПОЧИНОК НОВИНИруїзним лайнерам дозволять причалювати у портах Пірею, Родосу, Іракліо, Волосу, Корфу і Катаколо.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Греція з 1 серпня дозволить круїзні подорожі
Туризм забезпечує близько 20% ВВП Греції
Фото: Думская
З цієї суботи, 1 серпня, Греція знову дозволить круїзні подорожі.
Як пише "Європейська правда" з посиланням на Kathimerini, про це оголосив міністр туризму Харіс Теохаріс.
Круїзним лайнерам дозволять причалювати у портах Пірею, Родосу, Іракліо, Волосу, Корфу і Катаколо.
Згодом цей перелік мають розширити, залежно від розвитку ситуації з коронавірусом.
Видання нагадує, що туризм забезпечує близько 20% ВВП Греції. Минулого року країну відвідали близько 33 млн туристів.
Нагадаємо, що ЄС залишить закритими кордони ще на два тижні і скоротить "безпечний" список
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