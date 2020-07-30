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Греція з 1 серпня дозволить круїзні подорожі

Туризм забезпечує близько 20% ВВП Греції
руїзним лайнерам дозволять причалювати у портах Пірею, Родосу, Іракліо, Волосу, Корфу і Катаколо.
Греція з 1 серпня дозволить круїзні подорожі Фото: Думская

З цієї суботи, 1 серпня, Греція знову дозволить круїзні подорожі.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на Kathimerini, про це оголосив міністр туризму Харіс Теохаріс.

Круїзним лайнерам дозволять причалювати у портах Пірею, Родосу, Іракліо, Волосу, Корфу і Катаколо.

Згодом цей перелік мають розширити, залежно від розвитку ситуації з коронавірусом.

Видання нагадує, що туризм забезпечує близько 20% ВВП Греції. Минулого року країну відвідали близько 33 млн туристів.

Нагадаємо, що ЄС залишить закритими кордони ще на два тижні і скоротить "безпечний" список

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30 07 2020 14:12
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