Австрійська компанія відсудила у Газпрому €230 млн

Газпром за це може припинити поставки газу в Австрію.

Нафтогазова компанія OMV з Австрії виграла в арбітражному суді позов на 230 млн євро проти російського Газпрому в суперечці щодо зриву поставок газу за "німецьким" контрактом.

Про це повідомляє австрійське інформагентство АРА.

Сума позову зарахована в рахунок погашення зобов'язань OMV перед Газпром експортом за контрактом на постачання газу в Австрію.

Газпром за це може припинити поставки газу в Австрію, проте в компанії вважають, що добре підготувалися і до такого варіанту, створивши альтернативні маршрути постачання газу з інших джерел, як і додаткові потужності для таких поставок.

"OMV підтверджує, що компанія зможе постачати своїм клієнтам узгоджені за контрактом обсяги газу навіть у разі можливого припинення поставок з боку Газпром експорту", - заявили в компанії.

OMV ініціювала арбітражний позов у січні минулого року через понесені нею збитки у зв’язку з нерегулярними поставками газу від Газпром експорту через Німеччину та зрештою їхнього повного припинення у вересні 2022 року.

Крім того, на початку місяця Німеччина отримала €500 млн компенсації за недоотриманий газ від Газпрому.