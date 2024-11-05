До державного бюджету ФРН надійшли перші гроші на компенсацію за недоотриманий російський газ.

Енергетична компанія Uniper перерахувала до німецького бюджету 530 млн євро в межах спору з російським Газпромом про відшкодування збитків за недоотриманий газ.

Про це повідомила пресслужба компанії.

Від уряді Німеччини в межах заходів щодо стабілізації Uniper зобов'язалася передати ФРН будь-які компенсаційні виплати, які отримає за скорочення постачання газу, після вирахування судових витрат та податків.

В кінці 2023 року Uniper вже зафіксувала резерв у розмірі близько 2,2 млрд євро на очікувані платіжні зобов'язання перед Німеччиною у зв'язку з допомогою, наданою ще в 2022 році.

"Компанія переглянула розмір резерву 30 вересня і на цій основі оцінила його трохи менш як 2,5 млрд євро. Вона розрахує точну суму платіжного зобов'язання на основі своїх фінансових показників за 2024 рік", - йдеться у звіті.

Кошти мають бути перераховані уряду Німеччини на початку 2025 року.

Ще 19 компаній з 11 країн Європи подали позови проти російського Газпрому через порушення газових контрактів, а їх загальна сума досягла 18,6 млрд євро, або 20,6 млрд доларів.

В той же час Газпром увійшов до переліку збиткових компаній росії.