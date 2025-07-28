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ПОЛІТИКА

Австрійська міністерка: кремль не здатен довго тягнути війну

28 липня 2025, 14:02
Австрійська міністерка: кремль не здатен довго тягнути війну
Фото: Reuters
За словами глави австрійського МЗС, президент США Дональд Трамп "підніс путіну на блюдечку з блакитною облямівкою" Крим, а також виключив членство України в НАТО.

кремлю стає дедалі важче продовжувати війну проти України з кількох причин. Серед них втрати та катастрофічна економічна ситуація.

Про це заявила міністрка закордонних справ Австрії Беате Майнль-Райзингер, передає Die Welt.

"Очевидно одне: Україна хоче миру, а росія - ні. Якби путін був дійсно зацікавлений у мирі, він би розпочав переговори про припинення вогню просто зараз", - сказала вона.

За словами глави австрійського МЗС, президент США Дональд Трамп "підніс путіну на блюдечку з блакитною облямівкою" Крим, а також виключив членство України в НАТО. Незважаючи на це, путін продовжує вести війну на знищення.

"росія зазнає колосальних втрат. У якийсь момент у росії труни почнуть накопичуватися. Додайте до цього катастрофічну економічну ситуацію. кремлю стає дедалі важче продовжувати цю війну", - додала вона.

Майнль-Райзінгер додала, що російський диктатор владімір путін знає, що у нього мало часу, тому веде війну з такою жорстокою інтенсивністю.

Раніше повідомлялось, що росія практично вичерпала свої запаси радянської зброї, використавши їх під час повномасштабного вторгнення в Україну. Як свідчить новий аналіз Київської школи економіки (KSE), обсяги постачань із російських військових складів повернулися до довоєнного рівня.

війнаАвстріяВладімір ПутінзброяДональд Трампекономіка рфросія окупанти

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