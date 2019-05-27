Австрійський парламент роздумує над ініціаціацією недовіри канцлеру Курцу

Австрійський парламент може оголосити вотум недовіри канцлеру Себастіану Курцу.

Відповідне рішення депутати можуть ухвалити на екстреному засіданні парламенту в понеділок, 27 травня, Засідання парламенту розпочнеться об 11-й година за київським часом, йдеться у DW з посиланням на інформагенцію AFP.

Пропозицію висловити недовіру Курцу подала на голосування невелика опозиційна партія "Зараз" (раніше - "Список Пільца". - Ред.). За висловлення недовіри не лише Курцу, але й усьому уряду, виступили австрійські соціал-демократи. Якщо парламент підтримає таке рішення, то Курц буде змушений подати в відставку ще до виборів у вересні після майже 1,5 року перебування на посаді.

Ініціатива щодо висловлення недовіри канцлеру - один із наслідків урядової кризи в Австрії. Криза розпочалася після того, як німецькі видання Der Spiegel і Süddeutsche Zeitung оприлюднили відеозапис прихованої камери, зроблений під час розмови вже колишнього віце-канцлера Австрії, лідера Австрійської партії свободи (АПС) Гайнца-Крістіана Штрахе (Heinz-Christian Strache), екс-глави парламентської фракції АПС Йоганна Ґуденуса (Johann Gudenus) і невідомої жінки на віллі на острові Ібіца в липні 2017 року.

На відео, оприлюдненому 17 травня, Штрахе обіцяє своїй співрозмовниці державні замовлення в обмін на підтримку на виборах з боку видання Kronen Zeitung. Жінка, яка представилася "племінницею російського олігарха", нібито планувала придбати цю газету. Зйомка відео, ймовірно, була організована як пастка для Штрахе.

Через скандал Штрахе подав у відставку, а канцлер Курц оголосив про розпад коаліції між Австрійською народною партією (АНП) та правопопулістською Австрійською партією свободи (АПС). Курц виступив за проведення дострокових виборів. Окрім того, він звинуватив АПС у підриванні політичної репутації Австрії. Міністри від АПС пішли зі своїх посад. Їх замінили представники АНП.

Президент Австрії Александер Ван дер Беллен (Alexander Van der Bellen) після переговорів із Курцем виступив за проведення дострокових виборів у вересні.

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