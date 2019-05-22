В Австрії почав працювати уряд меншості
“Уряд меншості на чолі з австрійським канцлером Себастіаном Курцем був приведений до присяги в середу, після того, як коаліція Курца з крайньо правою партією свободи (FPÖ) припинила існування через звинувачення в корупції, які виникли після оприлюднення відеоплівки”, - йдеться в "Укрінформ" з посиланням на DPA.
На церемонії приведення до присяги президент Австрії Александер Ван дер Беллен закликав тимчасовий уряд зміцнити довіру та знайти компроміс із парламентом.
"Активна та зріла демократія - це не просто просування власних позицій та програм", - сказав він.
Однак, наразі незрозуміло як довго зможе працювати цей уряд, оскільки наступного понеділка невелика ліва партія Jetzt планує винести на голосування в парламенті постанову про недовіру уряду.
Як відомо, Австрію охопила урядова криза після публікації у ЗМІ відеозаписів, на яких тодішній очільник FPÖ Гайнц-Крістіан Штрахе обговорює з "племінницею російського олігарха" на Ібіці варіанти медійної та фінансової підтримки партії в обмін на доступ до державних контрактів після приходу FPÖ до влади.
В результаті скандалу в країні розпалася урядова коаліція між "Австрійською народною партією", яку очолює Себастіан Курц, та правопопулістською та проросійською "Австрійською партією свободи". В країні оголошено про проведення дострокових парламентських виборів на початку вересня 2019 року.
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