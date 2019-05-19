Президент Австрії підтримує проведення дострокових парламентських виборів у вересні
Так, у ході зустрічі президент Австрії запропонував провести дострокові вибори у вересні 2019 року. Про це повідомляє Deutsche Welle.
"Я надаю перевагу проведенню дострокових виборів у вересні, якщо це можливо, вже на початку вересня", - сказав Ван дер Беллен після зустрічі.
Точну дату виборів буде оголошено пізніше.
Нагадаємо, що віце-канцлер Австрії, глава ультраправої Партії свободи Гайнц-Крістіан Штрахе подав у відставку на тлі скандалу, спричиненого появою відеозапису, на якому він пропонує "багатій росіянці" вигідні державні контракти в обмін на підтримку на виборах.
Коментуючи відео, він заявив, що став "жертвою політичної розправи". За його словами, за цим відео стоять спецслужби кількох країн, однак він не навів жодного доказу.
Під тиском опинився і канцлер Себастьян Курц, чия Австрійська народна партія керує урядом разом з партією Штрахе.
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