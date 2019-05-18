Віце-канцлер Австрії подав у відставку через скандал про російські гроші на вибори, - ОНОВЛЕНО
Про наявність відеозапису розмови між Штрахе і росіянкою у п'ятницю, 17 травня, повідомили німецькі видання Süddeutsche Zeitung і Spiegel і навели його уривки на своїх сайтах, інформує DW.
Як повідомляють видання, на відео видно, як Штрахе та інший політик з АПС Йоганн Гуденус, який зараз очолює фракцію АПС в австрійському парламенті, в липні 2017 року на віллі на грецькому острові Ібіца обговорюють можливість передавання активів впливового австрійського видання Kronen Zeitung жінці, з якою ведеться розмова. Журналісти Spiegel припускають, що це могло бути провокацією.
Штрахе начебто заявив, що зміна власника одного з найпопулярніших видань Австрії та підтримка його партії перед виборами могла б зіграти на користь АПС. Він припустив, що АПС завдяки цьому могла б отримати не 27, а 34 відсотки голосів виборців. У відповідь на пропозицію Штрахе запропонував після перемоги на виборах надання державних замовлень будівельним компаніям, які повинні бути засновані співрозмовницею Штрахе з Росії.
Як повідомляє Spiegel, росіянка на відео видавала себе за "племінницю одного російського олігарха" і заявляла, що має намір інвестувати в Австрії чверть мільярда євро. Водночас вона неодноразово наголошувала, що мова йде про незаконні кошти.
Втім, відзначають німецькі журналісти, незважаючи на такі заяви, і Штрахе, і Гуденус продовжили розмову з росіянкою про можливості інвестування в Австрії.
Штрахе у письмовому коментарі Spiegel підтвердив факт розмови, але заявив, що це була "суто приватна" зустріч "в розкутій атмосфері напідпитку". "На відповідних вимогах законодавства та необхідності дотримання австрійського законодавства я неодноразово акцентував під час цієї розмови", - прокоментував Штрахе.
"До речі, - додав він, - крім того, що під час розмови вживалося багато алкоголю, мав місце і мовний бар'єр".
Оновлення.
Після оприлюднення таємних відеозаписів зустрічі нинішнього віце-канцлера, глави ультраправої Австрійської партії свободи Гайнца-Крістіана Штрахе з "племінницею російського олігарха" опозиція вимагає його відставки. Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Süddeutsche Zeitung.
Під тиском опинився і канцлер Себастьян Курц, чия Австрійська народна партія керує урядом разом з партією Штрахе.
Оновлення.
Віце-канцлер Австрії, глава ультраправої Партії свободи Гайнц-Крістіан Штрахе подав у відставку на тлі скандалу, спричиненого появою відеозапису, на якому він пропонує "багатій росіянці" вигідні державні контракти в обмін на підтримку на виборах. Про це Штрахе заявив на спеціальній прес-конференції в суботу, інформує "Європравда".
За його словами, він подав канцлеру Себастьяну Курцу заяву про відставку, і той її задовольнив.
"Моя персона не повинна стати причиною падіння цього уряду", - заявив Штрахе і наголосив, що Австрійська партія свободи повинна і надалі залишатися у владі.
Коментуючи відео, він заявив, що став "жертвою політичної розправи". За його словами, за цим відео стоять спецслужби кількох країн, однак він не навів жодного доказу.
За словами Штрахе, з жінкою на відео він зустрівся під час відпустки і ніколи більше не бачив її і не отримував від неї грошових коштів на партійні рахунки.
Він назвав сцени на відео "п'яною історією", а свою поведінку охарактеризував як позерство, оскільки він хотів вразити привабливу жінку. У зв'язку з цим Штрахе вибачився перед своєю дружиною.
Очікується, що стосовно цього інциденту канцлер Австрії виступить зі зверненням у суботу.
Нагадаємо, що раніше у спілці журналістів Австрії заявили про неготовність України до членства у ЄС.
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