CУСПІЛЬСТВО НОВИНИФедеральний канцлер Австрії Себастьян Курц оголосив про розпад правлячої коаліції, що матиме наслідком дострокові вибори у Австрії.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Австрії оголошують дострокові вибори через скандальне відео з росіянкою
"Досить!.. Це суперечить політичним підходами, які я маю"
Фото: yugopolis.ru
Федеральний канцлер Австрії Себастьян Курц заявив про це у виступі у Відні, повідомляє "Європейська правда".
Керівник уряду заявив що у ситуації, яка склалася, коаліція не може існувати. "Досить!.. Це суперечить політичним підходами, які я маю", - пояснив він.
Курц також нагадав, що після виборів не мав інших альтернатив, із ким створювати коаліцію, і саме тому погодився на об’єднання із Партією Свободи.
За його словами, дострокові вибори мають відбутися "якнайшвидше".
Нагадаємо, що Віце-канцлер Австрії подав у відставку через скандал про російські гроші на вибори.
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18 05 2019 21:55 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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