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У Австрії оголошують дострокові вибори через скандальне відео з росіянкою

"Досить!.. Це суперечить політичним підходами, які я маю"
Федеральний канцлер Австрії Себастьян Курц оголосив про розпад правлячої коаліції, що матиме наслідком дострокові вибори у Австрії.
У Австрії оголошують дострокові вибори через скандальне відео з росіянкою Фото: yugopolis.ru

Федеральний канцлер Австрії Себастьян Курц заявив про це у виступі у Відні, повідомляє "Європейська правда".

Керівник уряду заявив що у ситуації, яка склалася, коаліція не може існувати. "Досить!.. Це суперечить політичним підходами, які я маю", - пояснив він.

Курц також нагадав, що після виборів не мав інших альтернатив, із ким створювати коаліцію, і саме тому погодився на об’єднання із Партією Свободи.

За його словами, дострокові вибори мають відбутися "якнайшвидше". 

Нагадаємо, що Віце-канцлер Австрії подав у відставку через скандал про російські гроші на вибори.

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18 05 2019 21:55
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