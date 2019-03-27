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Австрійський журналіст судитиметься з СБУ через заборону в'їзду

Він вимагає визнати рішення служби незаконним
Австрійський журналіст Крістіан Вершютц, якому Служба безпеки України на рік заборонила в’їзд в Україну, подав позов до суду.
Австрійський журналіст судитиметься з СБУ через заборону в Фото: facebook.com/christianferdinand.wehrschutz

Юристи подали позов до Окружного адміністративного суду Києва. Захист стверджує, що це рішення про заборону в’їзду "пов’язане з невдоволенням з боку української влади його репортажами".

"Офіційно СБУ інкримінує журналісту відвідування окупованих територій, незважаючи на наявність у нього прямих дозволів СБУ про роботу на непідконтрольних Україні територіях. У публічному судовому процесі ми доведемо, що Крістіана Вершютц не порушував українських законів і постраждав саме у зв’язку з журналістською діяльністю", - зазначають адвокати.

Вони додали, що готові вирішити це питання на дипломатичному рівні й у разі позитивного результату відкличуть позов.

Також, голова Австрійського союзу журналістів (ÖJC) заявив, що забороною на в’їзд для кореспондента телеканалу ORF Крістіана Вершютца Україна демонструє неготовність до членства у ЄС.

У МЗС України наполягають, що заборона є наслідком зневажливого ставлення журналіста до українського законодавства й жодним чином не пов’язана з цензурою.

 
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27 03 2019 10:09
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