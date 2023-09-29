Авто з номерами рф мають покинути ЄС протягом пів року – Литва
Про це митниця Литви написала на сайті.
Винятком є ситуація, коли зареєстровані авто в росії, прямують через територію Литви транзитом в Калінінградську область.
Проте для цього необхідно пред'явити транзитний документ FTD.
Митниця застерігає від купівлі чи імпорту автомобілів, які були зареєстровані в росії або мають російське походження.
За порушення законодавства загрожує штраф або конфіскація транспортного засобу.
Раніше Литва заявила, що перемога України потрібна всьому світу.