Автомобілі з номерами з рф, які прибули в Литву до 11 вересня цього року, повинні покинути країну та територію всього Європейського союзу протягом 6 місяців із дати в'їзду.

Про це митниця Литви написала на сайті.

Винятком є ситуація, коли зареєстровані авто в росії, прямують через територію Литви транзитом в Калінінградську область.

Проте для цього необхідно пред'явити транзитний документ FTD.

Митниця застерігає від купівлі чи імпорту автомобілів, які були зареєстровані в росії або мають російське походження.

За порушення законодавства загрожує штраф або конфіскація транспортного засобу.

Раніше Литва заявила, що перемога України потрібна всьому світу.