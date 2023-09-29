Перемога України потрібна всьому світу – Литва

У Вільнюсі вважають, що Захід повинен виконати запит України на зброю дальньої дії, яка потрібна їй для боротьби з російськими окупантами.

Про це пише Сepa.

"Перемога України потрібна всьому світу, у той же час, західні країни проявляють бюрократію в питаннях постачання зброї, через що та надходить на фронт повільніше, ніж того потребують українці" , - заявив Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс під час віртуального форуму “Виграти війну.

Він додав, що країни мають визнати, що нам потрібна перемога України, інакше ми віддамо перемогу путіну, що стане кошмаром не тільки для України, а й для всього світу.

За словами Ландсбергіса, зараз необхідно виконати запит України на ракети великої дальності, які б могли націлюватися на російські військові поставки в окупованих регіонах України.

Днями Литва передала радіолокаційне обладнання для ВМС України.