Матеріали:
Теми:

Литва передала радіолокаційне обладнання для ВМС України

27 вересня 2023, 12:29
Литва передала радіолокаційне обладнання для ВМС України
Фото: з вільного доступу
Литва передала комплекти радіолокаційного обладнання для потреб Військово-морських сил України.

Про це Міністерство національної оборони Литви написало на сайті.

Військово-морські сили Литви передали для українських колег комплекти радіолокаційного обладнання, яке допомагає вести спостереження над акваторією моря. Допомогу надали на запит української сторони.

"Ця підтримка посилить спроможність України вести спостереження над морем і краще розуміти ситуацію. Це важливо і для захисту її територіальних вод, і забезпечення безпеки власних громадян", - заявив міністр оборони Арвідас Анушаускас.

Нагадаємо, що тиждень тому Литва оголосила про новий пакет допомоги Україні.

 

ЛитвадопомогаВМС Україна

Останні матеріали

Чи підтримують республіканці відкритий фашизм Трампа? – Девід Роткопф
Політика
Чи підтримують республіканці відкритий фашизм Трампа? – Девід Роткопф
27 вересня 2023, 13:30
Механізми політичних змін у росії? Історія каже, що таких немає – CEPA
Політика
Механізми політичних змін у росії? Історія каже, що таких немає – CEPA
27 вересня 2023, 09:30
Скандал у США: Трамп запропонував стратити генерала Міллі – The Atlantic
Політика
Скандал у США: Трамп запропонував стратити генерала Міллі – The Atlantic
26 вересня 2023, 16:30
Повільний, але змістовний. Том Купер – про результативність українського контрнаступу
Політика
Повільний, але змістовний. Том Купер – про результативність українського контрнаступу
26 вересня 2023, 13:00
Звільнити й утримати. Україна перебирає контроль над Чорним морем і затягує зашморг навколо Чорноморського флоту росії – Newsweek
Політика
Звільнити й утримати. Україна перебирає контроль над Чорним морем і затягує зашморг навколо Чорноморського флоту росії – Newsweek
26 вересня 2023, 09:00
Не потрібно бути детективом Агати Крісті, аби зрозуміти, що в Китаї щось не так – СNN
Політика
Не потрібно бути детективом Агати Крісті, аби зрозуміти, що в Китаї щось не так – СNN
25 вересня 2023, 19:05
Кримська кампанія українських військових триває, і ATACMS можуть їй значно допомогти – Філліпс О'Брайен
Політика
Кримська кампанія українських військових триває, і ATACMS можуть їй значно допомогти – Філліпс О'Брайен
25 вересня 2023, 14:00
Том Купер поки не розуміє, про який
Політика
Том Купер поки не розуміє, про який "прорив" на південному фронті говорять росіяни та українці
25 вересня 2023, 10:00
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється