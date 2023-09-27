Литва передала радіолокаційне обладнання для ВМС України

Литва передала комплекти радіолокаційного обладнання для потреб Військово-морських сил України.

Про це Міністерство національної оборони Литви написало на сайті.

Військово-морські сили Литви передали для українських колег комплекти радіолокаційного обладнання, яке допомагає вести спостереження над акваторією моря. Допомогу надали на запит української сторони.

"Ця підтримка посилить спроможність України вести спостереження над морем і краще розуміти ситуацію. Це важливо і для захисту її територіальних вод, і забезпечення безпеки власних громадян", - заявив міністр оборони Арвідас Анушаускас.

Нагадаємо, що тиждень тому Литва оголосила про новий пакет допомоги Україні.