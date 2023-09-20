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ПОЛІТИКА

Литва оголосила про новий пакет допомоги Україні

20 вересня 2023, 08:36
Литва оголосила про новий пакет допомоги Україні
Фото: з вільного доступу
Литва також доєдналася до IT-коаліції.

Міністр оборони України Рустем Умєров зустрівся зі своїм колегою із Литви Арвідасом Анушаускасом, який анонсував новий пакет військової допомоги Україні. Зокрема ЗСУ отримають боєприпаси та системи підриву. Також Литва ремонтуватиме для України танки Leopard.

Міністри обговорили підтримку України з боку Литви, яка на сьогоднішній день становить майже пів мільярда євро.

Про це йдеться на сайті литовського Міноборони.

Під час зустрічі у форматі Рамштайн Анушаускас відзначив важливість коаліції з розмінування Україні, яка зараз створюється. Він обговорив це питання з очільником оборонного відомства Хорватії Маріо Баножичем.

"Ми працюємо над створенням коаліції з розмінування. Я закликаю країни, які ще не визначилися, приєднатися до коаліції, зробивши свій внесок у вигляді тренувань, обладнання або фінансових внесків", - сказав міністр, підкресливши, що Литва і надалі буде послідовною у своїй підтримці України до перемоги.

Анушаускас також представив новий пакет військової підтримки Литви, який включатиме системи підриву, радари морського спостереження і боєприпаси для протитанкового гранатомета Carl Gustaf. Також призначені для України німецькі танки Leopard ремонтуватимуть у Литві.

Нагадаємо, Україна, Естонія і Люксембург створили IT-коаліцію для підтримки України.

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