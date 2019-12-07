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Автопілот вперше посадив літак без пілота, - ВІДЕО

Вчені розробили альтернативу традиційним системам автопілота
Команда вчених Мюнхенського технічного університету розробила автоматичну систему посадки літака, яка використовує комп'ютерний зір, щоб ідентифікувати злітно-посадкову смугу.
Автопілот вперше посадив літак без пілота, - ВІДЕО Фото: gettyimages.com

Розробники вважають, що їхня технологія C2Land стане альтернативою традиційним методам автоматичного пілотування, йдеться в ExtremeTech.

Для роботи нинішніх систем автономного управління потрібні численні антени на злітному полі. Однак в невеликих аеропортах часто немає дорогого технічного оснащення, тому пілотам доводиться управляти посадкою вручну.

Система C2Land дозволяє приземлятися практично на будь-який злітній смузі з використанням GPS-сигналів для забезпечення точності приземлення і оптичної системи орієнтації атмосферних явищ - система не вимагає наземної допоміжної інфраструктури.

Тестовий політ був завершений успішно. Технічно це не перша автономна посадка за всю історію - раніше її зробив Boeing. Однак це були вертикальний зліт і посадка.

Навігаційні системи, подібні C2Land, можуть стати стандартом в майбутньому, але поки це тільки експеримент, підсумовує видання.

Нагадаємо, на півночі Стокгольма почали курсувати перші у Швеції громадські автобуси без водіїв.

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12 07 2019 13:29
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