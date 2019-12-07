Автопілот вперше посадив літак без пілота, - ВІДЕО
Розробники вважають, що їхня технологія C2Land стане альтернативою традиційним методам автоматичного пілотування, йдеться в ExtremeTech.
Для роботи нинішніх систем автономного управління потрібні численні антени на злітному полі. Однак в невеликих аеропортах часто немає дорогого технічного оснащення, тому пілотам доводиться управляти посадкою вручну.
Система C2Land дозволяє приземлятися практично на будь-який злітній смузі з використанням GPS-сигналів для забезпечення точності приземлення і оптичної системи орієнтації атмосферних явищ - система не вимагає наземної допоміжної інфраструктури.
Тестовий політ був завершений успішно. Технічно це не перша автономна посадка за всю історію - раніше її зробив Boeing. Однак це були вертикальний зліт і посадка.
Навігаційні системи, подібні C2Land, можуть стати стандартом в майбутньому, але поки це тільки експеримент, підсумовує видання.
Нагадаємо, на півночі Стокгольма почали курсувати перші у Швеції громадські автобуси без водіїв.
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