Автопілот вперше посадив літак без пілота, - ВІДЕО

Команда вчених Мюнхенського технічного університету розробила автоматичну систему посадки літака, яка використовує комп'ютерний зір, щоб ідентифікувати злітно-посадкову смугу.

Розробники вважають, що їхня технологія C2Land стане альтернативою традиційним методам автоматичного пілотування, йдеться в ExtremeTech.

Для роботи нинішніх систем автономного управління потрібні численні антени на злітному полі. Однак в невеликих аеропортах часто немає дорогого технічного оснащення, тому пілотам доводиться управляти посадкою вручну.

Система C2Land дозволяє приземлятися практично на будь-який злітній смузі з використанням GPS-сигналів для забезпечення точності приземлення і оптичної системи орієнтації атмосферних явищ - система не вимагає наземної допоміжної інфраструктури.

Тестовий політ був завершений успішно. Технічно це не перша автономна посадка за всю історію - раніше її зробив Boeing. Однак це були вертикальний зліт і посадка.

Навігаційні системи, подібні C2Land, можуть стати стандартом в майбутньому, але поки це тільки експеримент, підсумовує видання.

Нагадаємо, на півночі Стокгольма почали курсувати перші у Швеції громадські автобуси без водіїв.

Читайте також: Колишнє керівництво "Укрхімтрансаміаку" спіймали на розтраті 8,5 мільйонів