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Колишнє керівництво "Укрхімтрансаміаку" спіймали на розтраті 8,5 мільйонів

Служба безпеки повідомляє, що викрила факт розтрати 8,5 мільйонів гривень при закупівлі обладнання державним підприємством "Укрхімтрансаміак"
"Колишньому заступнику директора ДП "Укрхімтрансаміак" оголошено підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 (Зловживання владою) ККУ".
Колишнє керівництво "Укрхімтрансаміаку" спіймали на розтраті 8,5 мільйонів Фото:Facebook

Слідчі задокументували, що у 2013 році керівництво держпідприємства провело тендер на поставку за завищеною вартістю обладнання для аміакопроводу у російської компанії, яке не відповідає технічним вимогам і не може бути встановленим на аміакопроводі, йдеться в "УП".

Через реалізацію цієї оборудки державному бюджету було завдано збитки на 8,5 мільйонів гривень.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що полковник одного з військових представництв Міністерства оборони організував схему розкрадання та привласнення коштів державного підприємства "Антонов".

За даними прес-служби Служби безпеки України, оборудка відбувалася через укладання фіктивних цивільно-правових угод на надання послуг з проведення робіт щодо визначення технічного стану літаків, які прибували на ремонт.

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12 07 2019 11:13
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