Колишнє керівництво "Укрхімтрансаміаку" спіймали на розтраті 8,5 мільйонів
Слідчі задокументували, що у 2013 році керівництво держпідприємства провело тендер на поставку за завищеною вартістю обладнання для аміакопроводу у російської компанії, яке не відповідає технічним вимогам і не може бути встановленим на аміакопроводі, йдеться в "УП".
Через реалізацію цієї оборудки державному бюджету було завдано збитки на 8,5 мільйонів гривень.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що полковник одного з військових представництв Міністерства оборони організував схему розкрадання та привласнення коштів державного підприємства "Антонов".
За даними прес-служби Служби безпеки України, оборудка відбувалася через укладання фіктивних цивільно-правових угод на надання послуг з проведення робіт щодо визначення технічного стану літаків, які прибували на ремонт.
Читайте також: Зеленський вперше поговорив по телефону з Путіним
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Протести у Тбілісі. Протистояння поліції та мітингувальників, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО У Львові та Києві під "Ашаном" відбулись акції проти жорстокого утримання курей у клітках
- ВІДЕО ВМС США і Росії звинуватили один одного у небезпечних маневрах у Філіппінському морі
- #нова_еліта. Леся Василенко про команду інноваторів з "приземленим" планом дій"Не маю іншого вибору, окрім як брати на себе повну відповідальність та йти в парламент"
- #бізнес_ветеранів: Видавництво містичної літератури "Дім химер" Влада Сорда"Коли повертаєшся з війни, ти нікому не потрібен. І так побудеш місяць-два, і сам собі стаєш непотрібним. Не знаєш, чим займатися. Після років в армії відбувається дуже сильна профдеформація особистості. Якщо себе не брати в руки, можна спитися", - розповідає Влад про те, що відбувається з багатьма людьми, які пройшли війну і не змогли адаптуватися заново до мирного життя
- #нова_еліта. Леся Василенко про команду інноваторів з "приземленим" планом дій
- Як політичні партії використовують адмінресурс? Дослідження Democracy.watch
- #нова_еліта. Дмитро Романович про те як зростити "східноєвропейського тигра"
- Пропозиції МОЗ: Обов'язкове сортування сміття. Більше туалетів і пандусів. Ні обрізці дерев
- Чи загрожує Україні енергетична криза?