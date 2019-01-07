Полковник Міноборони організував схему розкрадання коштів державного підприємства "Антонов"
"Насправді жодні перевірки не здійснювалися, а літаки передавали замовнику із підробленими сертифікатами безпеки, що могло призвести до аварійних ситуацій та людських жертв", - заявили в СБУ.
Зазначається, що стратегічному підприємству оборонного комплексу нанесено збитки на суму понад 5 мільйонів гривень.
Повідомляється, що правоохоронці зареєстрували кримінальне провадження за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України та провели ряд слідчих дій.
Зокрема, під час обшуків були виявлені проекти та чернетки цивільно-правових угод, фіктивні документи щодо їх виконання, комп’ютери та носії інформації, на яких вони готувались, копії документів фізичних осіб з числа співробітників військового представництва та інших цивільних осіб, на яких без їх відома укладались угоди.
Також виявлено записи "чорної" бухгалтерії тіньових оборудок, документи про вивід незаконно отриманих коштів до однієї з країн Західної Європи.
Наразі слідчі оголосили полковнику МО про підозру, вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу, перевіряється причетність до оборудки інших посадових осіб Міноборони.
Напередоні кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів відкрила дисциплінарне провадження щодо керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького через порушення в електронних деклараціях.
Холодницький вніс в декларацію менший на 25 тисяч грн дохід від продажу майна, ніж отримав насправді.
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