Полковник Міноборони організував схему розкрадання коштів державного підприємства "Антонов"

Полковник одного з військових представництв Міністерства оборони організував схему розкрадання та привласнення коштів державного підприємства "Антонов"

За даними прес-служби Служби безпеки України, оборудка відбувалася через укладання фіктивних цивільно-правових угод на надання послуг з проведення робіт щодо визначення технічного стану літаків, які прибували на ремонт.

"Насправді жодні перевірки не здійснювалися, а літаки передавали замовнику із підробленими сертифікатами безпеки, що могло призвести до аварійних ситуацій та людських жертв", - заявили в СБУ.

Зазначається, що стратегічному підприємству оборонного комплексу нанесено збитки на суму понад 5 мільйонів гривень.

Повідомляється, що правоохоронці зареєстрували кримінальне провадження за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України та провели ряд слідчих дій.

Зокрема, під час обшуків були виявлені проекти та чернетки цивільно-правових угод, фіктивні документи щодо їх виконання, комп’ютери та носії інформації, на яких вони готувались, копії документів фізичних осіб з числа співробітників військового представництва та інших цивільних осіб, на яких без їх відома укладались угоди.

Також виявлено записи "чорної" бухгалтерії тіньових оборудок, документи про вивід незаконно отриманих коштів до однієї з країн Західної Європи.

Наразі слідчі оголосили полковнику МО про підозру, вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу, перевіряється причетність до оборудки інших посадових осіб Міноборони.

Напередоні кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів відкрила дисциплінарне провадження щодо керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького через порушення в електронних деклараціях.

Холодницький вніс в декларацію менший на 25 тисяч грн дохід від продажу майна, ніж отримав насправді.

Читайте також: Путін запросив Макрона і Трампа приїхати в Росію на День перемоги. Ті начебто погодилися