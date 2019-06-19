На Холодницького відкрили провадження через декларації

"Холодницький вніс в декларацію менший на 25 тисяч грн дохід від продажу майна, ніж отримав насправді"

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів відкрила дисциплінарне провадження щодо керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького через порушення в електронних деклараціях.

У ЦПК відзначають, що поскаржилися на Холодницького до КДКП, тому що очільник САП не задекларував частину доходу в деклараціях за 2016-2017 рр, повідомляє "Українська правда".

Зокрема, "Холодницький вніс в декларацію менший на 25 тисяч грн дохід від продажу майна, ніж отримав насправді, зазначив недостовірну інформацію щодо коштів на банківському рахунку і не вказав, що позичав кошти третім особам".

"Загалом сума недостовірних відомостей у декларації за 2016 рік становить 135 тисяч грн. У декларації за 2017 рік були допущені ті ж самі порушення", - йдеться в повідомленні.

У ЦПК стверджують, що "Холодницький дуже добре знається на вимогах подання декларацій, оскільки особисто є процесуальним керівником у кримінальних справах, які розслідуються за фактами брехні в деклараціях. Тож ці порушення свідчать про нехтування законодавством".

10 червня КДКП відкрила дисциплінарне провадження щодо очільника САП. Перевірку Холодницького здійснюватиме член КДКП Валерій Архіпов. Вона триватиме протягом двох місяців і за потреби може бути продовжена ще на місяць. Порушення подання декларації карається - доганою, забороною підвищення або ж звільненням.

Водночас очільник САП пояснив УП, чому так вийшло.

Зокрема, щодо незадекларованих 25 тисяч, Холодницький пояснив, що продав свою стару машину за 375 тисяч, але отримав на руки 350, що і вказав у декларації. Різниця, за його словами, пішла на переоформлення.

Щодо коштів на рахунку, то Холодницький стверджує, що станом на 31 грудня на його рахунку було 200 тисяч, а згідно довідки банку 201,6 тисяч.

Щодо позик, очільник САП повідомив, що позичив другу 2 тисячі доларів у 2009 році, які той досі не повернув. У 2012 році він позичив ще 2 тисячі доларів іншому приятелю, які той теж не віддав.

Холодницький уже має догану від КДКП, а в 2017 році, як зазначає ЦПК, комісія виправдала його "бездіяльність". Керівник САП навмисно пропустив строк подачі до суду позову, про повернення державі газових родовищ, які належать компанії Миколи Злочевського - колишнього міністра екології часів Януковича. Через це держава втратила можливість повернути газові родовища.

Нагадаємо, що Печерський районний суд Києва скасував постанову Генеральної прокуратури про закриття кримінального провадження щодо спеціалізованого антикорупційного прокурора Назара Холодницького і директора Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Артема Ситника за фактом розголошення даних досудового розслідування і втручання в діяльність державного діяча.