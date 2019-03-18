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Печерський суд скасував закриття справи щодо Ситника і Холодницького за розголошення даних

Обставини справи в матеріалах суду не вказані
Печерський районний суд Києва скасував постанову Генеральної прокуратури про закриття кримінального провадження щодо спеціалізованого антикорупційного прокурора Назара Холодницького і директора Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Артема Ситника за фактом розголошення даних досудового розслідування і втручання в діяльність державного діяча.
Печерський суд скасував закриття справи щодо Ситника і Холодницького за розголошення даних Фото: unian.ua

Про це йдеться в матеріалах суду, повідомляє LB.ua.

Рішення про закриття провадження ухвалив слідчий з особливо важливих справ Гронський у вересні 2018 року. Йшлося про кримінальне провадження від 18 січня 2017 року, за яким Холодницький, Ситник і троє детективів НАБУ підозрювалися в скоєнні кримінальних злочинів, передбачених ч. 2 ст. 344 (втручання в діяльність держдіяча), ч. 1 ст. 367 (службова недбалість), ч. 2 ст. 372 (притягнення свідомо невинного до кримінальної відповідальності) і ч. 2 ст. 387 (розголошення даних досудового розслідування) Кримінального кодексу.

Також 12 березня суд зобов'язав повернути матеріали кримінального провадження в Головне слідче управління Генпрокуратури для продовження досудового розслідування. Обставини справи в матеріалах не вказані.

Нагадаємо, що керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький відсторонив старшого прокурора САП у справі про схеми в оборонній сфері.

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18 03 2019 12:47
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