ПОЛІТИКА НОВИНИКерівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький відсторонив старшого прокурора САП у справі про схеми в оборонній сфері.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Холодницький відсторонив старшого прокурора САП через провал у справі оборонпрому
Оприлюднені журналістами відомості розслідує ТСК
Назар Холодницький. Фото: news.pn
Про це він заявив на засіданні ТСК Верховної Ради для проведення розслідування відомостей щодо фактів розкрадання у ЗСУ та підриву обороноздатності держави в період 2004-2017 рр., повідомляє "Укрінформ".
"Я не дам на спуск ці матеріали. Я прийняв рішення відсторонити старшого прокурора групи прокурорів від проведення процесуального керівництва через, фактично, провал у процесуальному керівництві у цьому провадженні", - сказав Холодницький.
Нагадаємо, що САП повідомила про підозру двом колишнім співробітникам ПАТ "Укргазвидобування", затриманим під час отримання 1 млн доларів хабара.
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