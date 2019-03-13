Холодницький відсторонив старшого прокурора САП через провал у справі оборонпрому

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький відсторонив старшого прокурора САП у справі про схеми в оборонній сфері.

Про це він заявив на засіданні ТСК Верховної Ради для проведення розслідування відомостей щодо фактів розкрадання у ЗСУ та підриву обороноздатності держави в період 2004-2017 рр., повідомляє "Укрінформ".

"Я не дам на спуск ці матеріали. Я прийняв рішення відсторонити старшого прокурора групи прокурорів від проведення процесуального керівництва через, фактично, провал у процесуальному керівництві у цьому провадженні", - сказав Холодницький.

Нагадаємо, що САП повідомила про підозру двом колишнім співробітникам ПАТ "Укргазвидобування", затриманим під час отримання 1 млн доларів хабара.