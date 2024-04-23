"Наша артилерія голодує": Україна затамувала подих, поки США збираються затвердити $60 млрд військової допомоги – CNN

Українські військові на передовій кажуть, що остаточне схвалення США пакету військової допомоги в 60 мільярдів доларів стане великим підйомом морального духу.

кремль невгамовно тисне і прагне посилити свій прогрес, про це йдеться в матеріалі CNN.

Законопроект про допомогу Україні передадуть Сенату сьогодні і в разі, якщо його ухвалить верхня палата Конгресу, президент Джо Байден підпише документ негайно.

Список бажань Києва не секрет: в пріоритеті артилерійські снаряди і системи ППО.

Протягом кількох місяців українські солдати на передовій говорили про те, що російські війська їх значно перевершують озброєнням.

Нещодавно президент Володимир Зеленський нещодавно заявив, що співвідношення 10 до одного на користь рф.

"Щоб перемогти, нам потрібні боєприпаси... наша артилерія голодує", - сказав командир артилерійської розвідки 110-ї механізованої бригади з позивним "Терен".

Він додає, що оскільки два роки захищав місто Авдіївка, перш ніж воно впало в лютому. Відтоді московські війська досягли значного успіху, просуваючись далі на захід.

Українська моніторингова група DeepState відстежила серію російських наступів за останній тиждень вздовж залізничної колії до центру великого села під назвою Очеретине.

Саме Очеретине не має стратегічного значення, воно розташоване на хребті, що робить його бажаною військовою ціллю. Офіцер зі Східного командування України анонімно сказав, якщо російським військам вдасться захопити й утримати село, це могло б відкрити життєво важливі українські матеріально-технічні шляхи - Костянтинівка, Покровськ і Велика Новосілка.

Нова військова допомога Сполучених штатів за кілька днів до отримання зеленого світла, але питання полягає в тому, як швидко життєво важливі боєприпаси, зокрема 155-мм гаубичні снаряди, зможуть дістатися до лінії фронту, щоб зупинити просування військ рф.

Речник Пентагону Патрік Райдер, виступаючи минулого тижня перед голосуванням у Палаті представників, заявив, що Міністерство оборони США "готове швидко відреагувати", щойно буде віддано будь-який наказ.

"Як ви знаєте, у нас є дуже надійна логістична мережа, яка дозволяє нам дуже швидко переміщувати матеріальні засоби. Як ми робили в минулому, ми можемо рухатися протягом кількох днів", - сказав він.

Це повідомлення повторив Марк Ворнер, голова Комітету з розвідки Сенату. Він сподівається, що матеріальні засоби будуть "у дорозі до кінця тижня".

Хоча американські офіційні особи не скажуть про це відкрито, джерело в США, знайоме з наданням Україні військової допомоги, повідомило, що більша її частина вже розміщена на складах у Німеччині та Польщі, що, очевидно, скоротило б час, необхідний для постачання його в Україну. Джерело також повідомило, що артилерійські снаряди прибудуть в Україну першими.

Чиновники в Києві постаратимуться якомога швидше доставити їх туди, де вони потрібні. Але це все одно буде значною матеріально-технічною проблемою, враховуючи величезну кількість матеріальних засобів. Іншими словами, згадана перевага у співвідношенні 10:1, якою зараз користується росія, не буде знищена відразу.