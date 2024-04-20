Словаки в обхід влади зібрали майже €2 мільйони для збору боєприпасів для України

Так жителі країни хотіли показати й те, що вони не згодні з політикою уряду прем'єра Роберта Фіцо.

Влада Словаччини відмовилася підтримувати ініціативу Чехії щодо пошуку та купівлі снарядів для ЗСУ, втім, громадяни країни ухвалили інше рішення.

Про це повідомляє Reuters.

На старті кампанії стояв 99-річний Отто Сімко. Він пережив Голокост та є ветераном словацького національного повстання проти нацистів у 1944 році.

"Коли я почув про ініціативу чеського уряду, мені було дуже приємно почути, що вишукуються всі шляхи, щоб допомогти Україні захиститися від (російського) агресора, тому що іншого шляху немає", — сказав він.

Також люди, які зібрали ці кошти, пояснили, що це було й вказівкою на те, що громадянам Словаччини не подобається зміна зовнішньої політики уряду після виборів, які відбулися у вересні.

Нагадаємо, чеська ініціатива передбачає відправку Україні 800 тисяч снарядів, з яких 300 тисяч — радянського зразка. Втім, прем'єр-міністр країни Петр Фіала заявив, що цей проєкт насправді може забезпечити поставку в цілому 1,5 мільйона артилерійських боєприпасів протягом року.