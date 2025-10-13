G7 готує енергетичний удар по рф: планують скоротити нафтові доходи кремля вдвічі

Такий крок має послабити військовий бюджет кремля і посилити глобальний тиск на москву.

Країни Великої сімки планують посилити тиск на експорт російської нафти, щоб суттєво скоротити доходи москви.

За даними Reuters, це передбачає збільшення видобутку нафти в Саудівській Аравії та ОАЕ, а також зменшення закупівель російської нафти з боку Індії та Туреччини.

Як зазначає коментатор агентства Г'юго Діксон, рішучі дії багатих демократій можуть знизити доходи росії від продажу нафти на суму до 80 мільярдів доларів щорічно. Такий удар по економіці Кремля може підірвати його військові можливості і навіть стати каталізатором для припинення війни проти України.

На майбутньому засіданні міністрів фінансів G7 у Вашингтоні буде розглянуто комплекс заходів, спрямованих на "спустошення" військового бюджету москви. Серед них запровадження додаткових тарифів на країни, що купують російську нафту, як це вже зробили США щодо Індії.

Однак успіх цієї стратегії залежить від здатності інших нафтовиробників компенсувати скорочення поставок з росії. Якщо обсяги видобутку не збільшаться, світові ціни на нафту можуть зрости, що негативно позначиться на економіках західних країн і навіть може нейтралізувати зниження доходів москви.

За даними Міжнародного енергетичного агентства, Саудівська Аравія має потенціал збільшити видобуток на 2,43 млн барелів на день, а ОАЕ на 0,85 млн барелів. Обидві країни зацікавлені у нарощуванні видобутку, адже їхні резерви можуть задовольняти потреби десятиліттями. Проте різке збільшення пропозиції без стримування цін може призвести до падіння вартості нафти.

Щоб уникнути цього, G7 має гарантувати стабільність цін, забезпечуючи на ринку достатні обсяги нафти, що замінять російські поставки. Така "угода з Перською затокою" має бути інтегрована з домовленостями з Індією та Туреччиною щодо скорочення їхніх закупівель російської нафти.

Індія імпортує близько 1,9 млн барелів російської нафти на день, Туреччина приблизно 0,9 млн барелів. G7 прагне переконати ці країни замінити російську нафту поставками з Саудівської Аравії та ОАЕ, одночасно пропонуючи вигідні фінансові умови.

Наприклад, якщо Індія знизить закупівлі російської нафти на 75% і отримає знижку у 20 доларів за барель, її економія складе приблизно 3,5 млрд доларів на рік. Аналогічні вигоди можуть отримати і Туреччина. У свою чергу, Європейський Союз має остаточно припинити імпорт російської нафти, що додатково посилить тиск на москву.

У разі реалізації всіх заходів, росія зможе продавати лише близько 5 млн барелів на день за ціною близько 40 доларів за барель замість нинішніх 7,3 млн барелів по 56 доларів. Це призведе до втрат приблизно половини її нафтових доходів близько 76 млрд доларів на рік.

Однак реалізація такої масштабної угоди вимагатиме складних переговорів із країнами Перської затоки, Індією та Туреччиною. Проте фінансові стимули можуть зробити цю стратегію привабливою для всіх учасників, завдаючи одночасно значного удару по військовому потенціалу Кремля.