Міноборони Німеччини заборонило користуватися телефонами на роботі
16 квітня 2026, 17:31
Причина – загроза шпигунства росії й Китаю.
Міністерство оборони Німеччини обмежило використання приватних телефонів для співробітників. Це пов’язано із загрозою шпигунства з боку росії та Китаю.
Про це пише Spiegel.
Видання дізналося, що в лютому Бундесвер поширював серед працівників інструкцію з безпеки, у якій працівникам забороняли брати телефони, планшети та смартгодинники на важливі зустрічі.
Зокрема, це стосується переговорів про планування проєктів, операцій чи навчань Міноборони або тих, де йдеться про бойову готовність армії Німеччини. Перед такими зустрічами посадовці повинні залишити й замкнути гаджети в особистих шафах у коридорі. У правилах безпеки йдеться, що причиною обмежень є загроза шпигунства та витоку даних, які можуть призвести до підготовки актів саботажу. У Міноборони вважають, що Бундесвер є пріоритетною ціллю для іноземних розвідок росії та Китаю.
У Бундесвері зазначили, що особисті телефони працівників легко заразити шкідливим програмним забезпеченням та "прослушками" через фішингові атаки, а оскільки Міноборони не має доступу до пристроїв, це може становити небезпеку для роботи органу. Більшість співробітників Міноборони Німеччини має робочі телефони, які регулярно перевіряють на шкідливе ПЗ, проте на них не можна встановити, наприклад, месенджери, тому працівники також користуються особистими девайсами.
Видання додає, що нові правила в Бундесвері "значно м’якші" за правила інших відомств країни. До прикладу, у Федеральній розвідувальній службі Німеччини працівникам забороняють приносити телефони на роботу.