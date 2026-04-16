Міноборони Німеччини заборонило користуватися телефонами на роботі

Причина – загроза шпигунства росії й Китаю.

Міністерство оборони Німеччини обмежило використання приватних телефонів для співробітників. Це пов’язано із загрозою шпигунства з боку росії та Китаю.

Видання дізналося, що в лютому Бундесвер поширював серед працівників інструкцію з безпеки, у якій працівникам забороняли брати телефони, планшети та смартгодинники на важливі зустрічі.

Зокрема, це стосується переговорів про планування проєктів, операцій чи навчань Міноборони або тих, де йдеться про бойову готовність армії Німеччини. Перед такими зустрічами посадовці повинні залишити й замкнути гаджети в особистих шафах у коридорі. У правилах безпеки йдеться, що причиною обмежень є загроза шпигунства та витоку даних, які можуть призвести до підготовки актів саботажу. У Міноборони вважають, що Бундесвер є пріоритетною ціллю для іноземних розвідок росії та Китаю.