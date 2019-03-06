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Автор відео про окупацію Румунією Буковини: Це жарт

Коментатори назвали відео знатним тролінг, який налякав головного військового прокурора Анатолія Матіоса
Користувач YouTube, який опублікував любительське відео про війну між Румунією і Молдовою з одного боку та Україною з іншого, заявив, що все це жарт.
Автор відео про окупацію Румунією Буковини: Це жарт Анатолій Матіос. Фото: Sharij.net

"Заперечую: це все жарт і веселощі! Посміхнися так, ніби завтрашніх друзів немає!", - написав користувач під ніком 30192  в своєму другому ролику.

У самому відео зображена карта України і види різних регіонів України, а також фотографія головного військового прокурора Анатолія Матіоса крупним планом. В кінці ролика зображені пари, що танцюють у центрі Києва і напис "Посміхніться, друзі. Це того варте".

Коментатори назвали відео знатним тролінг, який налякав головного військового прокурора Анатолія Матіоса.

Юзер 30192 в одній з відповідей назвав Матіоса своїм найбільшим фанатом. 

Нагадаємо, головний військовий прокурор Анатолій Матіос заявив, що скличе нараду керівників МЗС, Генштабу, ГУР МОУ, СБУ і Служби зовнішньої розвідки через появу провокаційного відео захоплення Румунією території Буковини після початку широкомасштабної війни Росії проти України.

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03 06 2019 15:17
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