Автор відео про окупацію Румунією Буковини: Це жарт
"Заперечую: це все жарт і веселощі! Посміхнися так, ніби завтрашніх друзів немає!", - написав користувач під ніком 30192 в своєму другому ролику.
У самому відео зображена карта України і види різних регіонів України, а також фотографія головного військового прокурора Анатолія Матіоса крупним планом. В кінці ролика зображені пари, що танцюють у центрі Києва і напис "Посміхніться, друзі. Це того варте".
Коментатори назвали відео знатним тролінг, який налякав головного військового прокурора Анатолія Матіоса.
Юзер 30192 в одній з відповідей назвав Матіоса своїм найбільшим фанатом.
Нагадаємо, головний військовий прокурор Анатолій Матіос заявив, що скличе нараду керівників МЗС, Генштабу, ГУР МОУ, СБУ і Служби зовнішньої розвідки через появу провокаційного відео захоплення Румунією території Буковини після початку широкомасштабної війни Росії проти України.
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