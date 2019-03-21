Айвазовська: Це перша президентська кампанія, де між собою змагаються правоохоронні органи

Координаторка Громадянської мережі "ОПОРА" Ольга Айвазовська наголосила, що це перша президентська кампанія, де існує змагальність між органами правопорядку.

"Дійсно, кампанія – дуже агресивна. Її ознаками є великі ресурси: як матеріальні, так і адміністративні. Крім того, це – перша кампанія, де є змагальність між органами правопорядку: СБУ, МВС, Нацполіцією і Генпрокуратурою. Немає монополії ні на силу, ні на слідчі функції. Хоча поки важко говорити про результативність роботи цих органів. З одного боку, звучали заяви про розкриття "мережі", яка діяла начебто в інтересах Юлії Тимошенко. Але жодної підозри не було досі пред'явлено, наскільки мені відомо. А саме це свідчить про те, що справа належним чином підготовлена слідчими органами", - заявила Ольга Айвазовська в інтерв'ю виданню LB.ua.

"З іншого боку, – звучать дуже нервові заяви з боку очільників органів правопорядку, що звісно не сприяє тому, щоб виборчий процес проходив спокійно. Хоча, знову ж таки, окрім заяв результатів немає, хоча по кримінальним злочинам їх доведеться чекати роками, адже, процесуальні вимоги до слідства ніхто не скасовував по виборчим злочинам. Виглядає, як боротьба заяв і звинувачень, що звичайно нервує і виборців. Можливо, декого демобілізує йти голосувати, а когось навпаки мобілізує. Тобто вплив силових органів є високим, як і привентивна їх функція. Багато хто з потенційних порушників змушений декілька зайвих раз подумати, перш ніж погодитись порушувати закон", - вважає координаторка "Опори".

"Дійсно, з боку Генпрокурора Юрія Луценка була публічна заява під час форуму, де висувався чинний президент. І це варто сприймати як політичну заяву і підтримку Петра Порошенка. Хоч Юрій Луценко і посадова особа. Щодо ідентифікації міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, то він заявляє, що є аполітичним. Очевидно, така позиція нервує багатьох гравців. Оскільки це єдина на моїй пам'яті виборча кампанія, коли МВС не є частиною виборчої стратегії когось із кандидатів. В тому числі, "Народний фронт" не має свого кандидата", - говорить Айвазовська.

"А звинувачення в тому, що міністр "підіграє" Тимошенко – абсурдні. Потрібно мати докази. Наприклад, якщо би МВС реагував чи не реагував на порушення з боку лише однієї політичної групи. Наші спостерігачі звертаються до поліції на місцевому рівні щодо порушень з боку будь-якого штабу чи представника кандидата. Поліція реагує в однаковій мірі щодо всіх кандидатів. Напевно недовіра до всіх політиків – настільки висока, що заяви про чесні вибори сприймаються як визнання роботи (міністра МВС, – LB.ua) на опозицію або якогось із кандидатів. Тобто сприймаються як явка з повинною. І неважливо, має місце "підігравання" чи ні", - наголосила вона.

Нагадаємо, що міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, відповідаючи на запитання, скільки кандидатів, за його даними, займається "виборчими сітками", заявив, що загалом є звернення по чотирьох кандидатах.