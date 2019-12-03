"Виборчі сітки": Аваков назвав кандидатів, щодо яких є звернення до поліції

"не значить, що всяке звернення є правда, - це означає, що ми перевіряємо"

У Національній поліції є звернення по чотирьох кандидатах у Президенти України щодо створення так званих "виборчих сіток".

Про це міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив у ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV, відповідаючи на запитання, скільки кандидатів, за його даними, займається "виборчими сітками", повідомляє "Укрінформ".

"У нас загалом є звернення по чотирьох кандидатах. Мої колеги нещодавно зверталися і заявляли по кандидату Тимошенко, ДБР веде перевірку з цих питань. Я також сказав про звернення, яке направлене у сторону команди Порошенка. У нас є ще звернення по Таруті, одне, і ще одне звернення - по Гриценку", - сказав Аваков.

Водночас він зауважив, що "не значить, що всяке звернення є правда, - це означає, що ми перевіряємо".

Міністр також закликав громадян "не брати участь у брехні".

Нагадаємо, що священний синод Православної церкви України звернувся до віруючих у зв'язку з прийдешніми виборами президента України. Заява містить заклик оцінювати кандидатів "не за обіцянками, а за плодами їхніх справ".