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Азербайджан евакуює посольство в Ірані після смертельної стрілянини

29 січня 2023, 14:31
Азербайджан евакуює посольство в Ірані після смертельної стрілянини
Фото: 1news.az
Міністерство закордонних справ Азербайджану в неділю евакуює співробітників посольства в Ірані та членів їхніх родин після того, як у результаті нападу на дипломатичну установу загинула одна людина і ще двоє отримали поранення.

Про це повідомляє Reuters.

Як повідомлялось, напад стався в п’ятницю вранці. Нападник обстріляв пост охорони з автомата Калашникова і вбив керівника служби безпеки. Двоє охоронців посольства отримали поранення, запобігаючи нападу.

Затриманий чоловік пізніше заявив, що напав на посольство, аби звільнити дружину-азербайджанку, яку, як він вважав, там утримували. Донька нападника своєю чергою сказала, що її мати перебуває в Азербайджані.

Після нападу МЗС Азербайджану викликало посла Ірану з вимогою "відновити справедливість". Жодних інших подробиць, зокрема й про те, чи буде посольство в Тегерані продовжувати функціонувати, повідомлено не було.

Раніше в Баку заявили, що стрілянина стала результатом того, що Іран не дослухався до його закликів про посилення безпеки.

Як повідомили іранські державні ЗМІ, президент Ірану Ебрагім Раїсі закликав до "всебічного розслідування" інциденту і надіслав свої співчуття Азербайджану і родині загиблого.

ІранАзербайджанпосольство

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