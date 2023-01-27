Напад на посольство Азербайджану в Ірані: є жертви

Також постраждали двоє

27 січня близько 8:30 за бакинським часом стався збройний напад на посольство Азербайджану в Ірані, повідомляє МЗС Азербайджану.

"Зловмисник з автомата Калашникова знищив пост охорони та вбив начальника служби охорони. Під час запобігання нападу також постраждали двоє охоронців посольства. Їхній стан задовільний", - йдеться в повідомленні.

Наразі ведеться розслідування.

Нагадаємо, у Європейському Союзі обіцяють запровадити санкції проти білорусі та Ірану за військову підтримку росії у війні проти України.