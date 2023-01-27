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ПОЛІТИКА

Напад на посольство Азербайджану в Ірані: є жертви

27 січня 2023, 09:47
Напад на посольство Азербайджану в Ірані: є жертви
Фото: 1news.az
Також постраждали двоє

27 січня близько 8:30 за бакинським часом стався збройний напад на посольство Азербайджану в Ірані, повідомляє МЗС Азербайджану.

"Зловмисник з автомата Калашникова знищив пост охорони та вбив начальника служби охорони. Під час запобігання нападу також постраждали двоє охоронців посольства. Їхній стан задовільний", - йдеться в повідомленні.

Наразі ведеться розслідування.

Нагадаємо, у Європейському Союзі обіцяють запровадити санкції проти білорусі та Ірану за військову підтримку росії у війні проти України.

ІранАзербайджаннапад

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