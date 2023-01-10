У ЄС обіцяють запровадити санкції проти Ірану та білорусі

У Європейському союзі обіцяють запровадити санкції проти білорусі та Ірану за військову підтримку росії у війні проти України.

Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн під час брифінгу.

Вона пообіцяла, що ЄС продовжить робити все можливе для підтримки України, у тому числі давитиме санкціями на росію та її союзників.

За словами фон дер Ляйєн, Брюссель розширить санкції на тих, хто військовими коштами підтримує російську війну. Наприклад, білорусь чи Іран.

"Ми вийдемо з новими санкціями проти білорусі у відповідь на її роль у війні росії проти України", – додала вона.

Нагадаємо, ЄС планує обговорити з країнами Великої сімки (G7) десятий пакет санкцій проти росії.

Також раніше повідомляли, що РНБО запровадила санкції проти російських артистів. Серед них – Кіркоров, Петросян, Якубович та інші.