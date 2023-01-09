ЄС обговорить з G7 десятий пакет санкцій проти рф

ЄС планує обговорити з країнами Великої сімки (G7) десятий пакет санкцій проти росії.

Про це у понеділок, 9 січня, повідомив постійний представник Швеції при ЄС Ларс Даніельссон, пише DW.

За його словами, необхідно переглянути рівень граничної ціни на закупівлю російської нафти. ЄС має також переглянути вже чинні санкції проти рф.

"Ми повинні переконатися, що десятий пакет санкцій матиме більший вплив на росію, ніж на деякі країни-члени ЄС", – пояснив дипломат, наголосивши, що нові санкції можуть бути прийняті лише після вироблення спільного рішення країн G7 та Євросоюзу.

Він також підкреслив, що Швеція сприятиме притягненню до відповідальності вчинених військових злочинів в Україні та використання заморожених російських активів для відновлення української інфраструктури та економіки.

Нагадаємо, що Швеція підтвердила проведення саміту Україна-ЄС в Києві.