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ПОЛІТИКА

Швеція підтвердила проведення саміту Україна-ЄС в Києві

09 січня 2023, 18:42
Швеція підтвердила проведення саміту Україна-ЄС в Києві
Фото: з вільних джерел
Сьогодні, 9 січня, постійний представник Швеції при ЄС Ларс Даніельссон підтвердив, що саміт Україна-Євросоюз відбудеться 3 лютого у Києві.

Як повідомляє DW, Швеція, яка зараз головує в ЄС офіційно підтвердила, що саміт Україна-Євросоюз пройде в Києві. Раніше було підтверджено, що спільний саміт відбудеться 3 лютого.

Раніше в Офісі президента України повідомляли, що президент України Володимир Зеленський вперше цьогоріч переговорив телефоном з президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. І одним з питань, які обговорювали лідери, була підготовка до проведення чергового саміту Україна-ЄС.

Після цієї розмови в ОП з'явилась інформація, що саміт пройде 3 лютого в Києві. Проте Європейський союз довго не підтверджував цю інформацію.

ЄСШвеціясаміт

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