Азербайджан хоче купити розробку української "Дії" Враховуючи те, що тривають перемовини і остаточних домовленостей щодо продажу мобільного застосунку чи технології його розробки наразі немає – інформація щодо можливої вартості від продажу концепту відсутня

Азербайджан зацікавлений замовити в України розробку мобільного застосунку "Дія" для взаємодії з держпослугами, який у 2019 році презентувала Мінцифра.

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Про це Офіс президента повідомив у відповідь на запит Радіо Свобода Зазначається, що наразі невідомо, скільки Україна може заробити на продажу. "Враховуючи те, що тривають перемовини і остаточних домовленостей щодо продажу мобільного застосунку чи технології його розробки наразі немає – інформація щодо можливої вартості від продажу концепту відсутня", – повідомили у відомстві. Президент Володимир Зеленський раніше заявив, що декілька країн уже замовляють в України концепт застосунку "Дія". Нагадаємо, що НБУ унормував низку питань, пов’язаних з відкриттям банківських рахунків , зокрема, надав громадянам право під час відкриття рахунків пред’являти працівнику банку е-паспорт, е-паспорт для виїзду за кордон та свідоцтво про народження у додатку "Дія".

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