Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Азербайджан хоче купити розробку української "Дії"

Враховуючи те, що тривають перемовини і остаточних домовленостей щодо продажу мобільного застосунку чи технології його розробки наразі немає – інформація щодо можливої вартості від продажу концепту відсутня
Азербайджан зацікавлений замовити в України розробку мобільного застосунку "Дія" для взаємодії з держпослугами, який у 2019 році презентувала Мінцифра.
Азербайджан хоче купити розробку української "Дії" Фото: з вільних джерел
Про це Офіс президента повідомив у відповідь на запит Радіо Свобода.
 
Зазначається, що наразі невідомо, скільки Україна може заробити на продажу.
 
"Враховуючи те, що тривають перемовини і остаточних домовленостей щодо продажу мобільного застосунку чи технології його розробки наразі немає – інформація щодо можливої вартості від продажу концепту відсутня", – повідомили у відомстві.
 
Президент Володимир Зеленський раніше заявив, що декілька країн уже замовляють в України концепт застосунку "Дія".
 
Нагадаємо, що НБУ унормував низку питань, пов’язаних з відкриттям банківських рахунків, зокрема, надав громадянам право під час відкриття рахунків пред’являти працівнику банку е-паспорт, е-паспорт для виїзду за кордон та свідоцтво про народження у додатку "Дія".
 
 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

17 06 2021 16:35
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Види камер відеоспостереження: класифікація

Види камер відеоспостереження: класифікація

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.