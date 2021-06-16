НБУ дозволив відкривати банківські рахунки за документами в "Дії"

НБУ унормував низку питань, пов’язаних з відкриттям банківських рахунків, зокрема, надав громадянам право під час відкриття рахунків пред’являти працівнику банку е-паспорт, е-паспорт для виїзду за кордон та свідоцтво про народження у додатку "Дія".

Фото: 5.ua

Про це повідомляє прес-служба регулятора. Зокрема, НБУ розширив можливості використання рахунків умовного зберігання (ескроу). Зокрема, приватні нотаріуси зможуть відкривати рахунок умовного зберігання (ескроу) для вчинення нотаріальних дій із прийняття від боржника грошової суми боргу. А бенефіціари рахунку умовного зберігання (ескроу) (зазначені у договорі, як отримувачі коштів з цього рахунку) зможуть давати вказівку банку для перерахування іншій особі коштів з такого рахунку. Також регулятор визначив порядок обігу нових цінних паперів - ощадних сертифікатів банку. Крім цього, врегульовував питання відкриття рахунків міжнародним організаціям: для ООН визначений порядок відкриття рахунків; для іноземних представництв, що користуються імунітетом і дипломатичними привілеями, та юридичних осіб-нерезидентів зменшений перелік документів, що подаються під час відкриття рахунків (скасовано подання копії посвідчення Міністерства закордонних справ України про акредитацію представництва на території України/копії документа, що підтверджує взяття юридичної особи-нерезидента на облік у відповідному контролюючому органі як платника єдиного внеску);

надав громадянам право під час відкриття рахунків пред’являти працівнику банку е-паспорт, е-паспорт для виїзду за кордон, е-свідоцтво про народження та дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків з використанням мобільного додатку "Дія". Такі норми передбачені постановою правління НБУ від 14 червня 2021 року № 50 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України", що набирає чинності з 16 червня 2021 року. Читайте також: НБУ спростив порядок подання банками аудиторського звіту

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію