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НБУ спростив порядок подання банками аудиторського звіту

НБУ у кінці 2020 року дозволив банкам та небанківським фінустановам надсилати документи електронною поштою з накладанням кваліфікованого електронного підпису
Нацбанк спростив порядок подання банками щорічного аудиторського звіту разом із відповідною фінансовою звітністю, скасувавши обов'язкову вимогу про їхнє подання у паперовому зброшурованому вигляді.
НБУ спростив порядок подання банками аудиторського звіту Фото: 5.ua

Відповідні зміни передбачені постановою правління НБУ від 27 травня 2021 року №45 "Про внесення зміни до Положення про порядок подання банком до НБУ аудиторського звіту за результатами щорічної перевірки фінансової звітності" і набирають чинності з 1 червня 2021 року, повідомляє "Економічна правда".

НБУ нагадав, що у кінці 2020 року дозволив банкам та небанківським фінустановам надсилати документи електронною поштою з накладанням кваліфікованого електронного підпису.

Таке рішення ухвалене у зв'язку із установленням карантину та запровадженням обмежувальних протиепідемічних заходів.

Нагадаємо, що січні-квітні  2021 року прибуток українських банків склав 17,538 мільярдів, що на 30% менше, ніж за той же період торік (25,208 млрд грн).
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31 05 2021 16:03
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