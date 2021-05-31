БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИНацбанк спростив порядок подання банками щорічного аудиторського звіту разом із відповідною фінансовою звітністю, скасувавши обов'язкову вимогу про їхнє подання у паперовому зброшурованому вигляді.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
НБУ спростив порядок подання банками аудиторського звіту
НБУ у кінці 2020 року дозволив банкам та небанківським фінустановам надсилати документи електронною поштою з накладанням кваліфікованого електронного підпису
Фото: 5.ua
Відповідні зміни передбачені постановою правління НБУ від 27 травня 2021 року №45 "Про внесення зміни до Положення про порядок подання банком до НБУ аудиторського звіту за результатами щорічної перевірки фінансової звітності" і набирають чинності з 1 червня 2021 року, повідомляє "Економічна правда".
НБУ нагадав, що у кінці 2020 року дозволив банкам та небанківським фінустановам надсилати документи електронною поштою з накладанням кваліфікованого електронного підпису.
Таке рішення ухвалене у зв'язку із установленням карантину та запровадженням обмежувальних протиепідемічних заходів.
Нагадаємо, що січні-квітні 2021 року прибуток українських банків склав 17,538 мільярдів, що на 30% менше, ніж за той же період торік (25,208 млрд грн).
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31 05 2021 16:03 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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