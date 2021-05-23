НОВИНИУ січні-квітні прибуток українських банків склав 17,538 мільярдів, що на 30% менше, ніж за той же період торік (25,208 млрд грн).Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
За перші 4 місяці року українські банки заробили понад 17,5 мільярдів
Витрати банків склали 62,565 млрд грн, тоді в січні-квітні минулого року – 64,796 млрд
Фото: НБУ
Про це свідчать дані НБУ.
Так, доходи банків за цей період склали 80,1 млрд, тоді як роком раніше – 90 млрд. Від’ємний результат від операцій купівлі-продажу та переоцінки склав 3,14 млрд порівняно з +15,19 млрд у січні-квітні торік.
Витрати банків склали 62,565 млрд грн, тоді в січні-квітні минулого року – 64,796 млрд.
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