За перші 4 місяці року українські банки заробили понад 17,5 мільярдів Витрати банків склали 62,565 млрд грн, тоді в січні-квітні минулого року – 64,796 млрд

У січні-квітні прибуток українських банків склав 17,538 мільярдів, що на 30% менше, ніж за той же період торік (25,208 млрд грн).

Фото: НБУ

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