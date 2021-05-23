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За перші 4 місяці року українські банки заробили понад 17,5 мільярдів

Витрати банків склали 62,565 млрд грн, тоді в січні-квітні минулого року – 64,796 млрд
У січні-квітні прибуток українських банків склав 17,538 мільярдів, що на 30% менше, ніж за той же період торік (25,208 млрд грн).
За перші 4 місяці року українські банки заробили понад 17,5 мільярдів Фото: НБУ
Про це свідчать дані НБУ.
 
Так, доходи банків за цей період склали 80,1 млрд, тоді як роком раніше – 90 млрд. Від’ємний результат від операцій купівлі-продажу та переоцінки склав 3,14 млрд порівняно з +15,19 млрд у січні-квітні торік.
 
Витрати банків склали 62,565 млрд грн, тоді в січні-квітні минулого року – 64,796 млрд.
 
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23 05 2021 11:58
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