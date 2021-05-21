Реєстрація Вхід
RSS
БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ

Фонду гарантування дозволять позиватись в інтересах кредиторів проблемних банків

За відповідний законопроєкт №4547 проголосувало 267 народних депутатів
Верховна Рада у першому читанні ухвалила зміни до Кримінального процесуального кодексу щодо набуття Фондом гарантування вкладів фізичних осіб статусу цивільного позивача.
Фонду гарантування дозволять позиватись в інтересах кредиторів проблемних банків Фото: unian.ua

Законопроєктом пропонується внести зміни до статті 128 КПКУ в частині запровадження норм, які нададуть Фонду можливість подавати цивільні позови в інтересах кредиторів неплатоспроможного банку або банку, щодо якого було прийнято рішення про ліквідацію з підстав, визначених статтею 77 Закону "Про банки і банківську діяльність", повідомляє "Економічна правда".

Мова йде підстави, вимоги до яких акцептовані Фондом гарантування вкладів фізичних осіб та статус цивільного позивача, який зберігається за ним після припинення неплатоспроможного банку або банку щодо якого було прийнято рішення про ліквідацію з підстав, визначених статтею 77 Закону "Про банки і банківську діяльність", як юридичної особи.

Очікується, що ухвалення цього законопроєкту сприятиме збереженню активів, запобіганню втрати майна банку, захисту прав кредиторів (колишніх кредиторів) банків, що виводяться з ринку, щодо задоволення вимог кредиторів в процесі виведення банків з ринку, після завершення процедури ліквідації банків, за рахунок коштів осіб, що заподіяли шкоду кредиторам або банку та осіб, які внаслідок таких дій отримали майнову вигоду.

Читайте також: НБУ посилить вимоги до незабезпечених споживчих кредитів

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

21 05 2021 14:03
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Як боротися з олігархами. Американські практики

Як боротися з олігархами. Американські практики

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.