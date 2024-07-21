Азербайджан може експортувати газ через Україну після завершення угоди з росією

За словами Алієва, Азербайджан вже суттєво наростив поставки.

Президент Ільхам Алієв заявив, що Україна та Європейський Союз звернулися до Азербайджану з проханням постачати природний газ до Європи через Україну після закінчення чинного контракту з росією наприкінці року.

Про це пише Bloomberg.

"Тривають переговори з владою в Україні та ЄС, а також з росією, і всі сторони, здається, зацікавлені в продовженні поставок. Ми допоможемо, якщо зможемо", – сказав Алієв на конференції в суботу в місті Шуша, додавши, що існує можливість продовжити цю угоду.

Раніше цього місяця президент України Володимир Зеленський заявив, що його країна веде переговори про поставки природного газу з Азербайджану до ЄС. Це дасть можливість Україні зберегти свою роль транзитної країни та допомогти забезпечити енергетичну безпеку своїх західних сусідів.

Після вторгнення росії в Україну ЄС намагався відмовитися від російського газу, але деякі європейські держави продовжують отримувати його через трубопровід, який перетинає Україну. Угода про транзит закінчується наприкінці 2024 року, і оскільки війна все ще триває, багато спостерігачів за ринком очікують, що потоки російського газу зупиняться.

За словами Алієва, такі країни, як Австрія та Словаччина, матимуть серйозні проблеми, якщо постачання російського газу через Україну припиниться, оскільки їм доведеться платити “сотні й сотні мільйонів”, щоб купувати газ з інших країн.

"Азербайджан намагається бути «обережним», оскільки в минулому його неправдиво звинувачували в реекспорті російського газу", – додав він.

Алієв повідомив, що видобуток газу в його країні збільшиться за рахунок нових і існуючих проектів у Каспійському морі.

У 2022 році Азербайджан підписав з Єврокомісією меморандум про взаєморозуміння щодо подвоєння експорту газу до Європи до 20 мільярдів кубометрів до 2027 року.

"Країна рухається до цієї мети. Цього року експорт до Європи зросте майже до 13 мільярдів кубометрів з 11,8 мільярдів кубометрів у 2023 році та 8 мільярдів кубометрів у 2021 році", – зазначив президент Азербайджану.

За словами Алієва, поставки здійснюватимуться через так званий ланцюг трубопроводів “Південний газовий коридор”, що з’єднує Азербайджан з Європою через Грузію і Туреччину.