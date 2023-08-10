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Азербайджан навчатиме українських саперів

10 серпня 2023, 20:49
Азербайджан навчатиме українських саперів
Фото: з вільних джерел
Азербайджан приєднався до списку країн, які проводитимуть тренінги для українських саперів.

Про це МВС написало на сайті.

"Азербайджан приєднується до списку країн, які проводитимуть тренінги для українських фахівців у сфері розмінування. Наш досвід дуже цікавий для вас. Ми говоримо не лише про національні можливості, а й про міжнародні місії, до яких був залучений Азербайджан", - заявив посол Азербайджану в Україні Сеймур Мардалієв. 

Він додав, що Азербайджан готовий надати допомогу Україні за чотирма основними напрямами. 

Раніше посол Азербайджану заявив про збільшення розміру допомоги Україні.
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