Азербайджан навчатиме українських саперів

Азербайджан приєднався до списку країн, які проводитимуть тренінги для українських саперів.

Про це МВС написало на сайті.

"Азербайджан приєднується до списку країн, які проводитимуть тренінги для українських фахівців у сфері розмінування. Наш досвід дуже цікавий для вас. Ми говоримо не лише про національні можливості, а й про міжнародні місії, до яких був залучений Азербайджан", - заявив посол Азербайджану в Україні Сеймур Мардалієв.

Він додав, що Азербайджан готовий надати допомогу Україні за чотирма основними напрямами.