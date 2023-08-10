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Азербайджан збільшить розмір допомоги Україні

10 серпня 2023, 18:49
Азербайджан збільшить розмір допомоги Україні
Фото: 1news.az
Посол Азербайджану в Україні Сеймур Мардалієв заявив про розширення пакета допомоги Україні.

В нього увійде машина для механізованого розмінування. 

Про це йдеться на українському урядовому порталі.

"Хочемо висловити захоплення вашою стійкістю і мужністю у відсічі агресії рф. Саме тому ми вирішили збільшити розмір пакета допомоги Україні, зокрема і в питанні гуманітарного розмінування. Ми вже взяли на себе політичні зобов‘язання щодо допомоги Україні", - заявив посол Азербайджану в Україні Сеймур Мардалієв.

Мова йде про 4 напрямки співпраці у яких Азербайджан готовий допомогти Україні:

  • медико-психологічну реабілітацію для українських дітей, які постраждали внаслідок вторгнення росії,

  • реабілітацію військовослужбовців,

  • надання допомоги в енергетичному секторі

  • післявоєнна відбудова України.

"Ми обрали для нашого співробітництва місто Ірпінь, ми говоримо про відбудову інфраструктури міста. Концепція проекту передбачає відбудову архітектурного центру, спортивного комплексу, розбудову нового мистецького центру для дітей, надання медичного устаткування для госпіталю", - сказав посол.

Азербайджан долучається до списку країн, які проводитимуть тренінги для українських спеціалістів у сфері розмінування.

Нагадаємо, що в середині липня Азербайджан виділив понад $7 млн на гуманітарну допомогу Україні.

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