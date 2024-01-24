Азербайджан вийшов зі складу ПАРЄ до рішення про виключення
Про це зі Страсбурга повідомляє Європейська правда.
Перед початком засідання ПАРЄ, де асамблея мала розглянути рішення про повноваження азербайджанських депутатів - делегація Азербайджану зробила заяву, що вони більше не зацікавлені у роботі в ПАРЄ за нинішніх умов.
"Делегація Азербайджану вирішує припинити взаємодію з асамблеєю та роботу в ній до подальших повідомлень", – заявив глава азербайджанської делегації Самад Сеїдов.
Чи лишається Азербайджан в складі Ради Європи, Сеїдов не відповів.
Днямий стало відомо, що ПАРЄ має намір обмежити повноваження делегації Азербайджану.