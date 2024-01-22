ПАРЄ має намір обмежити повноваження делегації Азербайджану
Про це розповіли кілька джерел для Європейської правди.
"Принципове рішення про ініціювання обмежень для Азербайджану вже ухвалене на рівні президентського комітету ПАРЄ", - пише ЗМІ.
Сьогодні вдень з початком пленарної сесії, депутати офіційно ініціюють цю процедуру, найімовірніше – за формальної ініціативи представника Німеччини.
Офіційною претензією до країни буде те, що на вибори президента Азербайджану, які пройдуть в лютому, не запросили спостерігачів від ПАРЄ.
Крім того, буде претензія через те, що Азербайджан відмовився допускати доповідачів ПАРЄ в Лачинський коридор.
Починаючи з 2014 року, подібну процедуру Парламентська асамблея запроваджувала проти росії, а в 2022 рф виключили з організації.
Нагадаємо, що сьогодні стартувала зимова сесія ПАРЄ: обговорюватимуть становище українських дітей.