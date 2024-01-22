В Парламентській асамблеї Ради Європи можуть обмежити повноваження делегації Азербайджану за порушення країною принципів організації.

Про це розповіли кілька джерел для Європейської правди.

"Принципове рішення про ініціювання обмежень для Азербайджану вже ухвалене на рівні президентського комітету ПАРЄ", - пише ЗМІ.

Сьогодні вдень з початком пленарної сесії, депутати офіційно ініціюють цю процедуру, найімовірніше – за формальної ініціативи представника Німеччини.

Офіційною претензією до країни буде те, що на вибори президента Азербайджану, які пройдуть в лютому, не запросили спостерігачів від ПАРЄ.

Крім того, буде претензія через те, що Азербайджан відмовився допускати доповідачів ПАРЄ в Лачинський коридор.

Починаючи з 2014 року, подібну процедуру Парламентська асамблея запроваджувала проти росії, а в 2022 рф виключили з організації.

Нагадаємо, що сьогодні стартувала зимова сесія ПАРЄ: обговорюватимуть становище українських дітей.