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Азербайджан за сприяння ЄС віддав Вірменії 10 військовополонених

Це важливий гуманітерний жест, що свідчить про взаємне бажання посилити довіру, як ми і обговорили в Брюсселі. ЄС сприяв перевезенню (військових) до Єревану
Азербайджан за посередництва Євросоюзу передав Вірменії 10 її військових, взятих у полон під час сутичок у спірних прикордонних районах 16 листопада.
Азербайджан за сприяння ЄС віддав Вірменії 10 військовополонених Фото: Укрінформ
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє "Радіо Азатутюн". 
 
Згідно з повідомленнями, Азербайджан передав Вірменії полонених військових 19 грудня. Спершу інформація поширилася в азербайджанських ЗМІ, далі її підтвердили і в Єревані. 
 
Це стало можливим за підсумками зустрічі у Брюсселі президента Азербайджану Ільхама Алієва та прем’єра Вірменії Нікола Пашиняна з ініціативи президента Євроради Шарля Мішеля, та двосторонньої зустрічі Алієва і Мішеля.
 
"Це важливий гуманітерний жест, що свідчить про взаємне бажання посилити довіру, як ми і обговорили в Брюсселі. ЄС сприяв перевезенню (військових) до Єревану", - написав у своєму Twitter Шарль Мішель.
 
Рейс із полоненими супроводжував спецпредставник ЄС у справах Південного Кавказу та кризи у Грузії Тойво Клаар. 
 
Нагадаємо, це вже другий крок назустріч з часу зустрічі лідерів у Брюсселі. Також Азербайджан погодився розблокувати для Вірменії пряме залізничне сполучення з РФ, що вкрай важливо для Єревану.
 
Ще одним результатом зустрічі у Брюсселі стала згода ЄС надати експертну групу для "підтримки делімітації та демаркації кордонів".
 
Наразі кордони між Вірменією та Азербайджаном не демарковані, що приводить до конфліктів та збройних сутичок. Про останню з них можна почитати у статті Війна на день: як Баку та Єреван розморозили збройний конфлікт на Кавказі.
 
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19 12 2021 12:37
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