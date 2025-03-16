Азербайджан заявляє про обстріл з боку Вірменії

В Єревані цю інформацію заперечують.

Сьогодні, 16 березня, збройні сили Вірменії здійснили обстріл позицій армії Азербайджану зі стрілецької зброї.

Про це заявили у пресслужбі азербайджанського Міністерства оборони, повідомляє видання Азертадж.

В оборонному відомстві Азербайджану заявили, що обстріл був здійснений підрозділами збройних сил Вірменії із позицій у напрямку населеного пункту Диг Гориського району.

Подія сталась о 09:45 за місцевим часом в неділю, зазначили в азербайджанському міноборони.

Інші деталі не повідомляються.

В той же час, в міноборони Вірменії заявили, що інформація Азербайджану про обстріл позицій вірменськими військовими не відповідає дійсності і вкотре зазначили, що апарат прем'єр-міністра Вірменії запропонував створити спільний вірменсько-азербайджанський механізм розслідування випадків порушення режиму припинення вогню, але Азербайджан досі не відреагував на цю пропозицію.

Кілька днів тому ми писали, що мирна угода Вірменії з Азербайджаном готова до підписання.