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Азербайджан заявив про взяття міста Шуша - одного з ключових міст Нагірного Карабаху

Вірменія заперечує
Президент Азербайджану Ільхам Алієв повідомив, що місто Шуша в Нагірному Карабасі перейшов під контроль збройних сил його країни.
Азербайджан заявив про взяття міста Шуша - одного з ключових міст Нагірного Карабаху Фото: з вільних джерел

Про це він заявив у зверненні до нації, цитує азербайджанське інформагентство Report, зазначає "Громадське".

Шуша - це один з ключових міст у Нагірному Карабасі, він розташований за 11 кілометрів від столиці самопроголошеної республіки Степанакерта.

"Дата 8 листопада назавжди увійде в історію нашої країни. Збройні сили взяли під контроль Шушу. Ми здобули цю перемогу на полі бою, а не за столом переговорів. Переговори виявилися безглуздими", - заявив він.

Президент країни повідомив, що над Шушею вже майорить азербайджанський прапор, заявивши, що це, мабуть, найщасливіший день у його житті.

А Вірменія що?

Офіційний представник Міністерства оборони Вірменії Арцруни Ованесян спростував заяву Алієва про взяття міста Шуша. За його словами, бої там ще тривають.

"Чекайте і вірте у нашу армію", - написав він у Twitter.

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08 11 2020 13:37
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