Азербайджан заявив про взяття міста Шуша - одного з ключових міст Нагірного Карабаху
Про це він заявив у зверненні до нації, цитує азербайджанське інформагентство Report, зазначає "Громадське".
Шуша - це один з ключових міст у Нагірному Карабасі, він розташований за 11 кілометрів від столиці самопроголошеної республіки Степанакерта.
"Дата 8 листопада назавжди увійде в історію нашої країни. Збройні сили взяли під контроль Шушу. Ми здобули цю перемогу на полі бою, а не за столом переговорів. Переговори виявилися безглуздими", - заявив він.
Президент країни повідомив, що над Шушею вже майорить азербайджанський прапор, заявивши, що це, мабуть, найщасливіший день у його житті.
А Вірменія що?
Офіційний представник Міністерства оборони Вірменії Арцруни Ованесян спростував заяву Алієва про взяття міста Шуша. За його словами, бої там ще тривають.
"Чекайте і вірте у нашу армію", - написав він у Twitter.
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