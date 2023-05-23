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Азербайджан збільшить експорт газу до Європи

23 травня 2023, 12:25
Азербайджан збільшить експорт газу до Європи
Фото: 1news.az
Уряд країни планує збільшити обсяги експорту власного блакитного палива до країн Європи.

І вже до 2027 року вийти на постачання обсягом, щонайменше, 20 млрд кубометрів.

Про це заявив президент Азербайджану Ільхам Алієв, йдеться на президентському сайті.

Алієв додав, що рік тому Європейська комісія та Азербайджан підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо стратегічного партнерства в енергетичній сфері.

"На основі цього меморандуму ми маємо подвоїти наші постачання природного газу до Європи до 2027 року. У 2021 році наші поставки природного газу до Європи становили вісім мільярдів кубометрів, цього року цей показник дорівнюватиме 12 мільярдам кубометрів, а до 2027 року, я думаю, - 20 мільярдам кубометрів", - заявив Алієв.

Він додав, що планує видобувати більше природного газу з родовищ і вже скоро оголосити про важливий видобуток на одному з великих родовищ Каспію. 

Алієв зазначив, що Азербайджан, як надійний постачальник до Європи, сьогодні експортує нафту, природний газ та електроенергію, Баку також планує експортувати водень, зокрема, "зелений", що є частиною спільних стратегічних рамок нашої співпраці з ЄС.

Сприятливе інвестиційне середовище Азербайджану сприятиме, в майбутньому, диверсифікації економіки, що зменшить залежність від енергетичного сектору, вважає азербайджанський президент. 

Вчора Вірменія заявила про готовність визнати Карабах частиною Азербайджану.
газЄвропаАзербайджанАлієв

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