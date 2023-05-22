Вірменія заявила про готовність визнати Карабах частиною Азербайджану

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що визнана Вірменією територія Азербайджану площею 86 600 квадратних км включає і Нагірний Карабах.

Про це він сказав на пресконференції, повідомляє Armenpres.

"Сприйняття міжнародної спільноти все більше схиляється до формули про те, що Вірменія і Азербайджан повинні без застережень визнати територіальну цілісність одне одного – 29 800 кв. км і 86 600 кв. км відповідно, і між Баку і Степанакертом повинен відбутися діалог щодо забезпечення прав і безпеки вірмен Нагірного Карабаху", – заявив Пашинян.

Вірменія згідна з цією логікою і веде переговори за цією логікою, наголошуючи, що міжнародні механізми забезпечення діалогу Степанакерт-Баку надзвичайно важливі, додав прем'єр Вірменії.

"Водночас я переконаний, що стратегічною гарантією безпеки Вірменії є мир, який можливий за врегулювання відносин з усіма сусідами. Це зовсім не простий процес, але я думаю, що це те, чого хоче і чекає наш народ", – підсумував Пашинян.

На початку травня Вірменія і Азербайджан заявили про ескалацію на кордоні: є поранені.